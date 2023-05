In noaptea de 27 spre 28 mai, in intervalul orar 22:00 - 04:00, politistii Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au actionat in zona de competenta, pentru prevenirea evenimentelor rutiere nedorite si mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, informeaza IPJ Neamt. Pe parcursul actiunii politistii au efectuat 24 de testari cu aparatul etilotest, depistand in flagrant doi conducatori auto, conducand sub influenta alcoolului. Totodata, pentru contraventiile constate, acestia au aplicat ... citeste toata stirea