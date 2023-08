Politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au depistat vineri 18 august, in jurul orei 17:50, in timp ce executau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe strada Mihai Viteazul, in municipiul Roman, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din Trifesti, fara a detine permis de conducere, informeaza IPJ Neamt. Tot vineri, in jurul ... citeste toata stirea