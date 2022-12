Soferi depistati in flagrant de politisti, la Ruginoasa si Secuieni

Vineri, 30 decembrie, in jurul orei 20:00, politistii rutieri din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti, in timp ce desfasurau activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe DJ 157I, din localitatea Ruginoasa, au depistat un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din Roman, informeaza IPJ Neamt. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca, barbatul in cauza are dreptul de a conduce suspendat. In cauza, politistii continua cercetarile sub aspectul ... citeste toata stirea