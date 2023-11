Marti, 21 noiembrie, in jurul orei 23:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Borlesti au depistat pe raza localitatii Tazlau, un autoturism condus de un tanar, de 22 de ani, din Candesti, informeaza IPJ Neamt. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.Tot ... citeste toata stirea