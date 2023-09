Politistii au oprit pentru control, in dupa-amiaza de 26 septembrie, la ora 17.20, o masina care circula pe bulevardul Dacia, in municipiul Piatra-Neamt.La volan se afla un localnic in varsta de 20 de ani, sub influenta drogurilor. El a fost condus la Spitalul Judetean de Urgenta, in vederea recoltarii de probe biologice pentru stabilirea prezentei in sange a substantelor interzise. In aceeasi ordine de idei, procurorii l-au trimis in judecata pe pietreanul Mihai Constantin Ifrim. Conform ... citeste toata stirea