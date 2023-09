Din ce in ce mai multi tineri din judetul Neamt sunt surprinsi la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau, fapt ingrijorator, a drogurilor. Doua astfel de cazuri au fost inregistrate, in weekend, pe strazile municipiului Piatra-Neamt, ambii conducatori auto avand carnet de sofer de foarte putina vreme!O tanara de 21 de ani, din Piatra-Neamt, a fost prinsa, sambata seara, drogata la volan, pe o strada din oras. "La data de 9 septembrie, in jurul orei 22:00, politistii din cadrul Biroului ... citeste toata stirea