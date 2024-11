Soferi prinsi bauti la volan, in Boghicea si Roman

Duminica, 17 noiembrie, in jurul orei 01.10, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sagna au oprit pentru control, pe DJ 207A, in afara localitatii Boghicea, un autoturism condus de un barbat in varsta de 29 de ani. Politistii l-au testat alcoolscopic, rezultatul indicand o valoare de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza IPJ Neamt.Tot duminica, in jurul orei 18.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au oprit pentru control ... citește toată știrea