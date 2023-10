Duminica, 1 octombrie, in jurul orei 17:40, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, in localitatea Botesti, au oprit in trafic un autoturism, condus de un barbat de 55 de ani, din judetul Iasi, informeaza IPJ Neamt. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.La aceeasi data, in jurul orei 19:10 o patrula de politie din cadrul ... citeste toata stirea