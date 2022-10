Soferi prinsi bauti la volan, in Roman si pe E 85

In data de 17 octombrie, in jurul orei 00:15, politistii rutieri au depistat in trafic un tanar de 28 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe sectorul de drum DN 2 - E 85, in localitatea Secuienii Noi. Conform IPJ Neamt, conducatorul auto, din judetul Suceava, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii, cu exactitate, a ... citeste toata stirea