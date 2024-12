Soferi prinsi bauti la volan, la Adjudeni si Ion Creanga

Duminica, 22 decembrie, in jurul orei 05:40, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, pe strada Branduselor, in localitatea Adjudeni, au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat in varsta de 33 de ani, din aceeasi localitate, informeaza IPJ Neamt. Deoarece soferul emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicand o valoare de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat. Urmare a ... citește toată știrea