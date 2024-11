Soferi prinsi bauti la volan, la Doljesti si Nisiporesti

O patrula de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Roman a depistat in flagrant delict, la data de 6 noiembrie, in jurul orei 16:20, un barbat, in varsta de 70 de ani, din Roman, care conducea un autoturism, pe DJ 207K, in localitatea Doljesti, informeaza IPJ Neamt. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, unde i-au fost recoltate mostre biologice, in ... citește toată știrea