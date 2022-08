Soferi prinsi bauti la volan, la Roman si Cordun

Luni, 29 august, in jurul orei 18:00, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au depistat in trafic un barbat, de 52 ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Tineretului, din Roman, informeaza IPJ Neamt. Conducatorul auto, din Sagna, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 1,10 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei.Tot luni, in ... citeste toata stirea