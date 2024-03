Soferi prinsi bauti la volan pe E 85, la Traian si Horia

Sambata, 2 martie, in jurul orei 23:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au depistat in trafic, pe sectorul de drum DN 2 - E 85, in localitatea Traian, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 40 de ani, din judetul Iasi, informeaza IPJ Neamt. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea ... citește toată știrea