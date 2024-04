Soferi prinsi la volan bauti sau fara permis, la Roman si Cordun

Duminica, 21 aprilie, in jurul orelor 16:30, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, pe bulevardul Nicolae Balcescu, din municipiul Roman, au oprit un autoturism condus de un barbat de 51 de ani, informeaza IPJ Neamt. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o valoare de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza a fost intocmit dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub ... citește toată știrea