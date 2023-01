Soferi prinsi la volan bauti si fara permis

Duminica, 29 ianuarie, in jurul orei 16:00, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au depistat in trafic un barbat de 47 de ani, in timp ce conducea un autoturism, in localitatea Cotu Vames, informeaza IPJ Neamt. Conducatorul auto, din Cotu Vames, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,24 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma verificarilor efectuate de politisti, acestia au stabilit faptul ca persoana in cauza nu detine permis de conduce pentru ... citeste toata stirea