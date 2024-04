Soferi prinsi la volan sub influenta alcoolului, la Sabaoani

Sambata, 13 aprilie, in jurul orei 03.20, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani, in timp ce erau in serviciul de patrulare pe DJ 208, in afara localitatii Sabaoani, au depistat un autoturism condus de o tanara, in varsta de 21 de ani, din aceeasi localitate, informeaza IPJ Neamt. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul indicand o valoare de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat, aceasta fiind condusa la o unitate medicala, pentru recoltarea de ... citește toată știrea