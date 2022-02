Soferita beata

O tanara in varsta de 28 de ani, din municipiul Roman, a fost depistata sofand beata, pe strada Dobrogeanu Gherea, in seara de 22 februarie.Ea a fost oprita pentru control pe la ora 23.30. Conducatoarea auto, care avea o imbibatie alcoolica de 0,75 miligrame/litru, in aerul expirat, a fost condusa la spital unde i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tot marti seara, pe DN 15, in comuna Savinesti, oamenii legii au dpistat un pietrean de 61 de ani care sofa cu ... citeste toata stirea