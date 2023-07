Mihaela Ciorobatca, in varsta de 25 de ani, din comuna Piatra Soimului, care in noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie 2019 a comis un accident mortal in Cracaoani, a fost condamnata ieri la doi ani si doua luni de inchisoare cu suspendare, pe trei ani de incercare.In acest interval, ea trebuie sa mearg la "semnat", sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa munceasca 120 de zile in folosul comunitatii. pedeapsa i-a fost data pentru ucidere/vatamare corporala din culpa si ... citeste toata stirea