Soferul drogat urmarit prin Piatra-Neamt era sa provoace o tragedie

Barbatul in varsta de 44 de ani, din anexa Valeni, care a fost urmarit minute bune de politisti pentru ca sofa drogat si fara permis, a fost la un pas sa spulbere cinci oameni care traversau strada in zona OMV de pe Calea Romanului.Asa cum am relatat in editia de weekend, joi dupa-amiaza, individul conducea un Volkswagen pe DN 15D, prin comuna Girov, cand oamenii legii (care-i stiau istoricul) i-au facut semn sa traga pe dreapta. El nu s-a conformat si a accielerat. Au fost alertati ... citește toată știrea