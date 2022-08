Somaco Grup Prefabricate are un nou director general

Compania Somaco Grup Prefabricate are, incepand cu 1 august, un nou director general, Gabriel Ristoiu succedandu-i la conducere lui Sorin Miron, care a condus compania timp de sapte ani, informeaza reprezentantii companiei.Gabriel Ristoiu, in varsta de 54 ani, are o cariera de 20 ani in cadrul Grupului Holcim, dupa ce anterior acumulase experienta la Search Corporation si SCT Bucuresti SA. Absolvent al Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii ... citeste toata stirea