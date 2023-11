56% dintre participantii la cel mai recent sondaj derulat de eJobs spun ca, pentru 2024, au in plan o schimbare de job. 17% sunt indecisi din acest punct de vedere, iar 27% sunt multumiti de locul in care lucreaza in prezent si nu se gandesc sa faca o schimbare. Principalele motive invocate de cei care sunt in cautarea unui nou loc de munca sunt legate de salariu (mentionat in top 3 motive de 59,7% dintre respondenti), faptul ca nu intrevad nicio posibilitate de crestere in compania pentru care ... citeste toata stirea