Sorin Gherghel a revenit la sefia Registrului Auto Roman

De la inceputul acestei luni, la sefia Reprezentantei Neamt a Registrului Auto Roman a revenit inginerul Sorin Gherghel - cel care a mai condus aceasta institutie pana in 2012, cand a fost inlocuit de Adrian Virgil Ciobanu.Acum, a venit randul lui Gherghel sa-i ia locul lui Ciobanu, numit subprefect de Neamt.Sorin Gherghel, in calitate de sef al RAR Neamt, a fost condamnat, in 2012, la doi ani de inchisoare, cu suspendare, pentru instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice. Cu ... citeste toata stirea