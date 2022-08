Spaima Romanului - arestat

Gheorghe Florin Marulicau, un barbat in varsta de 56 de ani, din municipiul Roman, care si-a terorizat mai multi concitadini, a fost arestat duminica de judecatori, pentru distrugere, aminintare si incalcarea ordinului de protectie provizoriu.El nu avea voie sa se apropie de fosta sotie (Patricia Irimia) si, in dimineata de 27 august, s-a dus acasa la femeie, a facut scandal, a stricat mai multe obiecte si a amenintat-o. Politistii l-au prins in flagrant exact in mijlocul scandalului si l-au ... citeste toata stirea