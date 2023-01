Spargator arestat

Alexandru Colipca, un barbat in varsta de 33 de ani din orasul Bicaz, a fost arestat de judecatori pentru comiterea mai multor spargeri.Joi, politistii de investigatii criminale au facut o perchezitie acasa la acesta, gasind mai multe bunuri sustrase. Din cercetari a reiesit ca, in perioada 5-12 ianuarie, individul a intrat prin efractie in mai multe imobile din localitate, sustragand scule, echipamente electrice si diverse produse. Tot joi, o alta ... citeste toata stirea