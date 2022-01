Spargere la un magazin de telefoane mobile din Roman

Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati duminica, 9 ianuarie, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns in incinta unei societati comerciale din Roman, magazinul Orange Shop din zona Hotelului Roman, de unde ar fi sustras mai multe telefoane mobile si tablete."Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala urmeaza a fi stabilit pe parcursul cercetarilor. In cauza, politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de furt ... citeste toata stirea