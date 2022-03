Spitalul Roman cauta, cu disperare, medici

Conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Roman e preocupata de completarea organigramei cu medici, in conditiile in care necesitatile unitatii sint tot mai mari.Conform unui anunt, spitalul organizeaza concurs pentru ocuparea mai multor posturi de doctori specialisti si rezidenti."Spitalul Municipal de Urgenta Roman scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ord. M. S. nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi: un post de medic specialist confirmat ... citeste toata stirea