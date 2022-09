Stadion de fotbal din containere la CM 2022

La mai toate competitiile de pana acum, daca au fost construite arene, stadioane special pentru ele in cativa ani dupa finalizarea meciurilor ele au inceput sa se degradeze si au fost date uitarii. CM 2022 din Qatar nu se va incadra in aceste linii generale de pasivitate. In Qatar s-a construit un stadion din 974 de containere de transport abandonate pentru a promova constructiile sustenabile.Stadionul din containere a fost special proiectat pentru CM 2022Stadionul este modular 100%, a fost ... citeste toata stirea