Stefan Banica Jr., Cuantune si Andia concerteaza la Zilele Municipiului Roman

Reprezentantii Primariei Roman au anuntat vineri programul complet al manifestarilor care vor avea loc in acest an, in perioada 16 - 22 mai, in cadrul Zilelor Municipiului Roman, organizate din nou in format extins dupa o pauza de trei ani, din cauza pandemiei.Nu lipsesc din program manifestari culturale, premierea elevilor, profesorilor si sportivilor de excelenta, dar si a personalitatilor romascane, intalniri cu reprezentanti ai unor comunitati din strainatate infratite cu municipiul Roman, ... citeste toata stirea