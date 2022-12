Straini din SUA, Turcia si Sri Lanka depistati in Neamt de politistii de imigrari, interzisi in Romania 6 luni

Zilele trecute, politistii de imigrari din Neamt au depistat in situatii ilegale, doua femei si doi barbati, din Sri Lanka, Turcia si Statele Unite ale Americii, ca urmare a unei actiuni desfasurate pe raza de competenta, informeaza Inspectoratul General pentru Imigrari. In toate cazurile, la iesirea din tara va fi instituita masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de sase luni.Marti, 6 decembrie, politistii din cadrul Biroului pentru Imigrari al Judetului Neamt au efectuat ... citeste toata stirea