Autoritatile locale au anuntat ca deschiderea noului sezon estival in strandul din Complexul de Agrement "Moldova" din Roman va avea loc joi, 15 iunie. Programul de functionare va fi in timpul saptamanii intre orele 9 - 21, iar in weekend de la orele 9 la 22. Tarifele in timpul saptamanii sunt in acest an de 15 de lei pentru adulti si de 8 lei pentru copii, iar in weekend 25 de lei pentru adulti si 15 lei pentru copii. "Este un loc in care vom gasi aceleasi conditii bune si in care asteptam cat ... citeste toata stirea