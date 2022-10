Strazi din Dumbrava Rosie - asfaltate pentru prima data

Cu fonduri obtinute prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", circa 6,52 milioane de lei, in comuna Dumbrava Rosie au inceput lucrarile de asfaltare a catorva strazi care au fost pana acum doar acoperite cu pietris."Astazi au inceput lucrarile de asfaltare in cadrul proiectului *Modernizare strazile Zorelelor, Recoltei, Liliacului, Lalelelor si Pescarus*.Tot astazi am semnat ordinul de incepere al lucrarilor pentru amenajarea terenului de sprot ... citeste toata stirea