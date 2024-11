Strivit de-un mal de pamant

Un barbat in varsta de 71 de ani, salariat al firmei DZC Construct Targu-Neamt, a murit, ieri, in localitatea Ungheni din comuna Raucesti.Muncitorul intrase intr-un sant si suda o teava de apa, dintr-un tronson administrat de ApaServ, cand un mal de pamant a cazut peste el si l-a strivit.Colegii de serviciu au incercat sa-l scoata din pamant cat mai repede, iar cei de la Primaria Raucesti au trimis un excavator in ajutor, dar totul a fost in zadar: muncitorul a fost scos decedat la suprafata ... citește toată știrea