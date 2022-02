Studenti ai Academiei de Politie, in practica la Jandarmeria Neamt

Patru viitori jandarmi, in prezent studenti in anul III la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti, vor desfasura, timp de o luna de zile, stagiul de practica in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Neamt.Teo si Adrian, studenti in anul III la Facultatea de Politie, specializarea Ordine si Siguranta Publica, specialitatea Jandarmi, sunt deja familiarizati cu specificul misiunilor din zona de competenta a inspectoratului, pentru ca au mai participat la misiuni de ordine ... citeste toata stirea