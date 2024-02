Studenti ai Academiei de Politie, in practica la Politia si Jandarmeria Neamt

De la inceputul acestei saptamani si pana in data de 8 martie, 23 de studenti din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti, specializarea drept si ordine publica, vor desfasura stagiul de practica in cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Neamt. Scopul acestui stagiu de practica este de a oferi studentilor oportunitatea de a aplica informatiile teoretice acumulate in timpul studiilor intr-un mediu real de lucru. Prin intermediul experientei practice, acestia vor avea ... citește toată știrea