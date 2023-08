* Betty Ice, Aqua Carpatica si Dorna sunt produsele cu care Bucovina intra in topul castigatorilor * Bacaul vine cu Dedeman, Croco si Agricola International, iar Neamtul cu Altex si KoberAntreprenorii autohtoni au creat in cele circa trei decenii de capitalism cateva mii sau chiar zeci de mii de branduri de consum, adica marci de care romanii se lovesc in viata de zi cu zi. E vorba de branduri care stau pe produse sau servicii din varii domenii, de la FMCG la retail si de la materiale de ... citeste toata stirea