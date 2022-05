Surpriza vietii pentru o tanara la ceremonia de depunere a juramantului militar. Ce a facut un pompier

Ceremonia de depunere a juramantului militar de catre noile cadre de la ISU Neamt a constituit un moment aparte in viata lor, de o surpriza imensa avand parte si o tanara. La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" Neamt, ziua de 2 mai 2022 a fost una speciala pentru 43 de tineri, care in cadrul unei ceremonii au depus juramantul milital, obligandu-se astfel sa fie alaturi de semenii aflati in momente grele, cand viata si bunurile le sunt in pericol iminent. Pentru cei mai ... citeste toata stirea