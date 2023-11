Industria modei nu este cea mai friendly cu ecosistemul, de aceea a aparut conceptul de moda sustenabila. Acesta are la baza limitarea consumului, mai exact sa nu cumperi haine doar de dragul de a cumpara, iar atunci cand cumperi, sa alegi branduri responsabile si materiale rezistente in timp, eco-friendly.Astfel, a aparut si conceptul de garderoba capsula.Aceasta implicanumar limitat de piese, pe care sa le poti asorta intre ele usor si pe care sa le porti ani in sir.Daca iti doresti o ... citeste toata stirea