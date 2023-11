Aproximativ 300 de femei au participat, in perioada 30 octombrie - 2 noiembrie, la testarile gratuite (mamografii digitale, Testul Babes-Papanicolau) privind depistarea cancerului mamar si cancerului de col uterin, care au avut loc in unitatile mobile ale Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi, din parcarea magazinului Petrodava din Piatra-Neamt. Testarile au fost efectuate in cadrul proiectelor "ONCOFEM - Fii responsabila de sanatatea ta! Preventie, depistare, diagnostic si tratament ... citeste toata stirea