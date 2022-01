Sute de politisti in strada, in minivacanta prilejuita de Ziua Unirii Principatelor Romane

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Neamt vor fi alaturi de cetateni pe toata perioada minivacantei prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Romane, pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica optim. In perioada 22 - 24 ianuarie, peste 200 politisti se vor afla in teren si vor actiona in sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, in vederea prevenirii si combaterii faptelor antisociale, informeaza IPJ Neamt.Pentru fluidizarea ... citeste toata stirea