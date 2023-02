Sute de soferi sanctionati de politisti, saptamana trecuta

In perioada 30 ianuarie - 5 februarie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt au desfasurat actiuni pentru prevenirea accidentelor si combaterea incalcarii normelor rutiere, informeaza IPJ Neamt.Politistii rutieri au actionat pe drumurile din judetul Neamt, atat in mediul urban, cat si in mediul rural. 344 de politisti rutieri si de ordine publica au actionat in aceasta perioada, cu mijloacele tehnice din dotare pentru supravegherea traficului rutier, cu ... citeste toata stirea