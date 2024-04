Talhar arestat

Exif_JPEG_420Florin Copot (zis "Nanila"), in varsta de 34 de ani, din comuna Vanatori-Neamt, a fost retinut si arestat pentru comiterea unei talharii calificate. In seara de 22 aprilie, pe la ora 21, el se afla in zona autogarii din orasul Targu-Neamt cand l-a auzit pe un barbat de 62 de ani, din Dambovita, care a sunat la 112 anuntand ca simte dureri puternice si nu are unde sa stea. ... citește toată știrea