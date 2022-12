Gheorghe Catalin Teodorescu, un romascan in varsta de 40 de ani, este cautat de politisti pentru ca se sustrage de la executarea a noua ani, trei luni si 20 de zile de inchisoare, pedeapsa primita in urma comiterii unei talharii.Conform sentintei, in noaptea de 1 spre 2 iulie 2016, impreuna cu alti trei barbati (sibienii Nicolae Remus Rupea, Gheorghe Viorel Lazar si ... citeste toata stirea