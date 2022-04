Talhari condamnati

Vineri, Judecatoria Piatra-Neamt i-a condamnat la inchisoare cu suspendare pe doi localnici care au atacat si jefuit un concitadin.Ei sunt Dragos Ionut Calarasu - un an si noua luni si Ioan Ursu - un an jumate. Acestia au cate un termen de incercare de trei ani, interval in care trebuie sa mearga periodic la "semnat", sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa presteze cate 90 respectiv 80 de zile de munca (gratis) in folosul comunitatii. La ramanerea definitiva a sentintei, ... citeste toata stirea