Tamponare pe strada Stefan cel Mare, provocata de un sofer baut

Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati vineri, 30 septembrie, in jurul orei 19.40, despre producerea unui eveniment rutier pe strada Stefan cel Mare din municipiul Roman, soldat cu pagube materiale.Conform IPJ Neamt, din primele cercetari a reiesit faptul ca in timp ce un barbat de 60 ani, din comuna Trifesti, a condus un autovehicul pe strada Stefan cel Mare din Roman, nu a pastrat o distanta de siguranta fata de un autoturism care circula in fata ... citeste toata stirea