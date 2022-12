Tanar dat disparut, cautat de politistii romascani

Joi, 8 decembrie, in jurul orei 12:30, politistii IPJ Neamt au fost sesizati de catre un minor de 17 ani, din judetul Iasi, cu privire la faptul ca, fratele sau, Dionisie Iamandi, in varsta de 18 ani, a plecat sa isi conduca prietena la o unitate scolara, din municipiul Roman, la aceeasi data, in jurul orei 10:30 si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,80 metri, greutate - 70 de kilograme, constitutie atletica, par brunet, scurt, ochi caprui. La ... citeste toata stirea