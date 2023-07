Lucian Sociu, un romascan in varsta de 21 de ani, student la Iasi, a fost condamnat la patru luni de inchisoare, cu amanare, pentru detinere de droguri in vederea consumului propriu.El a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DIICOT, recunoscut de Tribunal, si a beneficiat astfel de reducerea pedepsei cu o treime. Individul are un termen de supraveghere de doi ani, in care trebuie sa mearga la "semnat" si sa anunte deplasarile mai lungi de cinci zile.Conform judecatorilor, in ziua ... citeste toata stirea