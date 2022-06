Luni, 6 iunie, in jurul orei 21.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au depistat in trafic un tanar de 25 de ani, din Adjudeni, in timp ce conducea un autoturism pe strada Branduselor, in localitatea Tamaseni."Intrucat tanarul manifesta un comportament nefiresc, a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul indicand o valoare pozitiva pentru doua substante psihoactive. De asemenea, cel in cauza a fost ... citeste toata stirea