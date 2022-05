Tanar din Botesti, cercetat pentru violenta in familie si nerespectarea hotararilor judecatoresti

Miercuri, 18 mai, in jurul orei 14.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au fost sesizati de catre un barbat de 61 de ani, din Botesti, cu privire la faptul ca fiul sau a incalcat ordinul de protectie. Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca un tanar in varsta de 22 de ani ar fi patruns in curtea locuintei tatalui sau, incalcand astfel ordinul de protectie provizoriu emis de Judecatoria Roman la data de 20 aprilie 2022, prin care i s-a ... citeste toata stirea