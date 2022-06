Tanar din Botesti inecat in raul Moldova

Miercuri, 29 iunie, in jurul orei 18:30, pompierii au fost instiintati, prin apel la 112, despre faptul ca o persoana s-ar fi inecat in apele raului Moldova, in comuna Tupilati, informeaza ISU Neamt. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tupilati, Detasamentul de pompieri Roman - un autoturism de serviciu, o barca si o ambulanta SMURD - si de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) Neamt."Pompierii voluntari au scos din apa ... citeste toata stirea