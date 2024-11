Tanar din Icusesti, prins fara permis la volan. Si prietenul sau s-a ales cu dosar penal

Duminica, 24 noiembrie, la ora 12:40, in timp ce politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, pe raza localitatii Valea Ursului, au oprit pentru control un autoturism, ce se deplasa pe DJ 159, condus de un tanar de 25 de ani, din Icusesti.Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca tanarul nu ar fi avut drept de a conduce vehicule. Totodata, pasager in acelasi autoturism se afla si ... citește toată știrea